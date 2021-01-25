البيت الأبيض: لا يمكننا توقع أي محادثات بين بادين وبوتين

أعلنت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين، أن البيت الأبيض لا يستطيع التعليق على إمكانية إجراء محادثة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقالت ساكي، رداً على سؤال بهذا الصدد، بأنه: “لا يمكنني توقع أي محادثات (هاتفية) في هذه المرحلة ، ولكن بالطبع الرئيس يرفع سماعة الهاتف ويتحدث مع عدد من القادة الأجانب والأوروبيين وغيرهم. هناك مكالمات مخطط لها في الأيام المقبلة ، وسأخبركم عنها”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن مسألة لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع نظيره الأميركي، جو بايدن، غير مطروحة على جدول الأعمال حتى الآن. وقال بيسكوف للصحفيين، بأنه لا توجد مثل هذه المناقشات حتى الآن. وأن اللقاءات الدولية وجهاً لوجه قد تجمدت الآن، بشكل أساسي بسبب الوضع الوبائي. لم يتم التخطيط لاتصالات منفصلة في الوقت الحالي.

المصدر: سبوتنيك