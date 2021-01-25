حملة توعية واسعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاجتماعية في عدد من مناطق طرابلس والجوار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2021 - 15:58

حملة توعية واسعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاجتماعية في عدد من مناطق طرابلس والجوار

منذ 10 mins 25 January، 2021
مؤسسة الرعاية الصحية الاجتماعية
لبنان

نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الاجتماعية حملة توعية واسعة في عدد من مناطق طرابلس والجوار حيث قام فريق من الجمعية بنصب حواجز على الطرقات، وعملوا على توزيع كمامات شملت احياء تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، كما تم  تعقيم عدد من منازل المصابين بالوباء وتعليق ملصقات على المحال التجارية، وارشاد اصحابها حول اجراءات السلامة، وتوزيع كمامات على المواطنين في المحلات والمارة في الشوارع التي تم تعقيمها .
وأكد رئيس الجمعية ابو مهدي الايوبي ان”الحملة تهدف الى توعية المواطنين على المخاطر من انتشار الوباء لذالك نشدد على الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي”.

المصدر: مواقع المنار

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