متعاقدو اللبنانية أعلنوا الإضراب لمدة إسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2021 - 12:36

متعاقدو اللبنانية أعلنوا الإضراب لمدة إسبوع

منذ 45 mins 25 January، 2021
لجنة الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية
لبنان

طالب الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، “مجلس الجامعة المؤلف من وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة بالعمل فورا على اجتراح الحلول المناسبة لإنجاز ملف التفرغ”.
كما طالبوا وزير التربية “باتباع المسار القانوني المناسب لتحقيق إقراره، بما في ذلك العمل على إصدار مرسوم جوال للتفرغ”. وناشدوا “الرؤساء الثلاثة العمل للحفاظ على الجامعة والمسارعة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان وذلك نتيجة تسرب عدد كبير من أساتذتها إلى الخارج في ظل الأوضاع المحلية الراهنة”.
ودعا الأساتذة إلى الإضراب التحذيري بدءا من صباح الاثنين في الاول من شباط المقبل وحتى مساء الأحد في 7 شباط.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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