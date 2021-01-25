صالحي : حقن 21 متطوعا دون اعراض جانبية مؤشر على نجاح اللقاح الايراني

اكد المدير التنفيذي للابحاث السريرية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا الايراني “محمد رضا صالحي”، ان خلوّ لقاح “كوفو ايران بركت” المنتج محليا من أي خطر، اصبح جليا بعد حقنه في 21 متطوعا دون ان تُسجل اية اعراض جانبية لحد الان.

واضاف صالحي في تصريح لـ “ارنا” ان الابحاث الحيوانية لهذا اللقاح، حققت نجاحا كبيرا من حيث انعدام الخطورة والسلامة والاعراض الجانبية الخفيفة.

وتوقع هذا المسؤول بوزارة الصحة، ان يتم تحقيق ذات النتائج الناجحة، خلال مرحلة الاختبارات البشرية للقاح كورونا الايراني؛ مضيفا : لقد تحقق الى حد كبير ما توقعناه في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الى درجة المناعة التي يعطيها اللقاح الايراني ضد فيروس كورونا، قال صالحي : انه وفقًا للبروتوكولات الدولية مثل بروتوكولات السائدة بمنظمة الصحة العالمية، يمكن حسم هذا الامر بعد مرور اسبوعين إلى 4 أسابيع من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح؛ وعليه يمكن القول أنه لم يبلغ اي من المتطوعين الايرانيين الفترة المحددة بعد؛ معربا عن توقعه بامكانية الاعلان عن ذلك في غضون الاسبوعين القادمين.

المصدر: وكالة ارنا