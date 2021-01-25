عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 25 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار:

– عودة «داعش» على الايقاع الأميركي

– تجميد حسابات مصرفية للبنانيين في الخارج: هل سحبت واشنطن رعايتها لسلامة؟

– «لندن ليكس»: دكاكين صاحبة الجلالة

– 70 % من الحالات مصابة بـ«متحوّر» للفيروس

– باسيل – عون: معركة الرئاسة بين الطائف وتغيير النظام

البناء:

– ماكرون بعد اتصال مع بايدن: تنسيق فرنسيّ أميركيّ حول الملف النوويّ ولبنان

– مساعٍ لهدنة إعلاميّة بين بعبدا وبيت الوسط لفتح طريق الحلحلة

– إجماع على التشدّد في الإقفال… وسجال إعلاميّ حول ملف سلامة

الديار:

– وقائـــع وتداعيات الملاحقة القضائية لحاكــم مصرف لــبــنــان… بــيـن المــؤيّـــد والمُــعارض مؤشّر مُقلق من الـبـنـك الـدولـي..

– المُساعدات للّبــنانـيين تُـنـذرّ بمـرحـلـة قاتـمـة عداد الــديـــون السيادية ما زال يــعمـل والمخاوف من وصولـه الى مسـتـويـات الــثـــروة الــغـازيــة

النهار:

– الأزمة تستعصي والبطريرك: الا تخافون محكمة التاريخ؟

اللواء:

– أسبوع اللقاحات يبدأ اليوم .. وخلافات التأليف تنتظر التدخل الدولي!

– بايدن وماكرون: تنسيق حول إيران ولبنان.. و متابعة سويسرية لملف التحويلات

الجمهورية:

– التّذرّع بإدارة بايدن للتأليف سقط.. والراعي: الدستور كالشمس

– ماكرون لبايدن : للتعاون في لبنان

الاسرار

البناء

– قالت شخصيات ناشطة في انتفاضة 17 تشرين إن محاولات عدّة جرت لاستصدار موقف جامع للقوى والجمعيّات المعنية يطالب القضاء بالسير حتى النهاية في التحقيقات التي فتحها القضاء السويسريّ حول الأموال المهرّبة ولو من دون ذكر أي شخص او عنوان باءت بالفشل.

– استغرب دبلوماسيّ عربيّ سابق ما ورد على لسان وزير الخارجية السعودية حول الدعوة لتأخير القرار الأميركيّ برفع العقوبات عن حركة أنصار الله اليمنيّة والقول إن التفاوض ممكن مع حركة مصنّفة إرهابيّة ويمكن ربط رفع العقوبات بنتائج التفاوض، واصفاً الكلام بالدليل على نقص الخبرة.

النهار

– أفيد أن السفير مصطفى أديب يسعى مع مدينة دوسلدورف في ألمانيا الى تأمين الحصول على لقاحات للسجناء في السجون اللبنانية.

– يلاحَظ أنّ الحملات التي اشتعلت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يندى لها الجبين، لما بلغته من إسفاف وخروج عن المألوف من معظم الأفرقاء.

– يقول أحد السياسيين المخضرمين في مجالسه إنّ لا حكومة ولا سياسة ولا اقتصاد بل معارك تصفية حسابات ومواجهات على خلفيات انتخابية وشخصية.

– اثناء زيارته عكار طالب وزير الزراعة عباس مرتضى “المعنيين في الدولة اللبنانية” الاهتمام بالمزارعين مصنفا نفسه في عداد “غير المعنيين”.

الجمهورية

– قال أحد الوسطاء العاملين على الخط الحكومي: وفق الأجواء الخلافية السائدة، يمكنني أن أقول إن قضية فلسطين تحل قبل أن تُحل قضية الحكومة.

– قال دبلوماسي عريق أنهى خدمته في لبنان أن الطبقة الحاكمة لا بد أن تدفع أثمان تدميرها لبنان وعدم مبالاتها في القيام بواجباتها تجاه الشعب اللبناني المقهور.

اللواء

– حرص مرجع روحي على الكلام مع أحد زواره بصراحة تضمنت بعض العبارات القاسية لإيصالها إلى مرجعيته على خلفية الأوضاع المتردية في البلد!

– اتّسعت دائرة النقاش داخل قيادة تيار سياسي في ضوء التراجع المستمر في شعبيته بسبب المواقف المتشنجة التي يتفرّد بها رئيسه من دون التشاور مع أعضاء القيادة الذين يعارضون النهج الحالي لرئيس التيار!

– تداخلت عوامل قضائية وسياسية في عملية التسريب المتعمّد لفحوى المذكرة القضائية السويسرية المتعلقة بتحويلات من مصرف لبنان إلى بنوك سويسرية، وذلك في إطار الحملة المحلية على رياض سلامة!

المصدر: صحف