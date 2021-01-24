اليمن: وقفة احتجاجية في الحديدة تنديدا بالارهاب الاميركي

نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وهيئتا المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والشؤون البحرية ومكتب جمرك ميناء الحديدة الأحد وقفة احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية تحت شعار “أمريكا أم الإرهاب”.

واستنكر المشاركون في الوقفة “القرار الأمريكي بحث انصار الله الذي يأتي ضمن جرائم أمريكا وتحالفها الإجرامي باليمن”، ولفتوا الى أن “القرار الأمريكي يؤكد مدى عدائية النظام الأمريكي”، وأشاروا إلى أن “القرار الأمريكي لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا والتفافا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية دفاعا عن اليمن”.

المصدر: موقع انصار الله