وكالة أنباء الإمارات: مجلس الوزراء يصدق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بـ”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 17:14

وكالة أنباء الإمارات: مجلس الوزراء يصدق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بـ”إسرائيل”

منذ 8 mins 24 January، 2021
أخبار موقع المنار

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