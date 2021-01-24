إدارة المقاصد: مستمرون بالعمل ولا صحة لما ورد عن إقفال المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 17:14

إدارة المقاصد: مستمرون بالعمل ولا صحة لما ورد عن إقفال المستشفى

منذ 9 mins 24 January، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

نفت إدارة مستشفى المقاصد ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال أبواب المستشفى ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقالت الادارة في بيان لها الاحد “ما ورد على بعض المواقع من بيان مأجور ورخيص، باسم نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، عن إقفال أبواب المستشفى بوجه المرضى ابتداء من يوم غد الاثنين، هو كلام عار من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة”.

وأكد البيان ان “المستشفى مستمر بتقديم خدماته الطبية وأداء رسالته الإنسانية وخصوصا في هذه الظروف الصعبة من جائحة كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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