التحكم المروري: جريح بتصادم بين سيارتين على طريق عام صور الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 17:14

التحكم المروري: جريح بتصادم بين سيارتين على طريق عام صور الناقورة

منذ 1 ساعة 24 January، 2021
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