“الجهاد”: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل الشهيد فؤاد جودة قرب طولكرم

حمّل القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين خضر عدنان “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن قتل الشهيد فؤاد جودة بالغاز السام، أثناء محاولته اجتياز السياج الفاصل قرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة قاصداً البحث عن عمل في الداخل المحتل”.

وقال عدنان الأحد “عمالنا يُنكَّل بهم من المحتل على حواجز القتل والإرهاب ويطاردهم على فتحات الجدار وأسيجته العازلة”، ودعا “للمشاركة الحاشدة في تشييع جثمان الشهيد فؤاد جودة ومشاركة حشود عمالية ونقابية في التشييع”.

وأضاف عدنان “الكلام المعسول والخبيث لما تُسمى الإدارة المدنية للاحتلال والارتباط تكشف زيفه وحقيقته، حول جريمة المحتل اليوم مع عمالنا وقتل شهيد لقمة العيش الأخ فؤاد جودة”.

المصدر: فلسطين اليوم