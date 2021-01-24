الأمن اللبناني: توقيف سيدة وولدها بجرم سرقة سيارات في البقاع

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “بتاريخ 18-1-2021، ادعى المواطن ع. ت. (مواليد العام 1983) لدى مخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة محله المعد لبيع الأجهزة الخلوية في محلة تعلبايا، وذلك بواسطة الكسر والخلع.

بتاريخ 20-1-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، وتم دهم منزله وتوقيفه، ويدعى ع. ك. (مواليد العام 1988، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.

بتاريخ 21-1-2021 أحيل الموقوف، بناء على إشارة القضاء المختص، على مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه، فاعترف بإقدامه على سرقة المحل بمشاركة ابن شقيقته المدعو س. ع. (مواليد العام 2000، لبناني).

بتاريخ 22-1-2021 دهمت قوة من المفرزة المذكورة منزل الأخير، فتم توقيفه ووالدته المدعوة ر. ك. (مواليد العام 1984، لبنانية) والتي تبين أن في حقها مذكرة توقيف بجرم سرقة سيارات.

وعثر في منزلهما على كمية من المسروقات ومسدس خلبي، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، الذي أشار بتسليم المسروقات الى صاحبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية