هآرتس: الولايات المتحدة تنصب منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية في عدد من دول الخليج العربية

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الأحد، أن “كيان العدو سمح للولايات المتحدة الأميركية بنصب منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في دول الخليج العربية”. وبحسب الصحيفة، فإن “المصادقة الإسرائيلية جاءت على خلفية “اتفاقات السلام” التي أبرمتها “إسرائيل” مع عدد من هذه الدول، وأن الولايات المتحدة قامت بشراء عدة وحدات منها، وستقوم بنصبها قريبا في منطقة الخليج بإِشراف ضباط كبار من الجيش الإٍسرائيلي”.

ورفضت المصادر الأمنية التي نقلت عنها “هارتس” تسمية الدول التي سيتم نشر هذه المنظومات على أراضيها. كما كشفت “هآرتس” أن “الجيش الأميركي ينوي نشر المزيد من هذه المنظومة الإسرائيلية في قواعد تابعة له في أوروبا والشرق الأقصى”. وكان العدو قد سلم الولايات المتحدة بطارية “القبة الحديدية” الثانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في إطار اتفاق لشراء بطاريتين جرى التوقيع عليه في آب/أغسطس 2019.

ويتوقع أن تدشن “رفائيل” بالتعاون مع شركة “رايثاون” الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية في العالم، خط إنتاج صواريخ اعتراضية لـ”القبة الحديدية”خارج الكيان الغاصب، فيما سيتواصل صنع منصة “القبة الحديدية” في الأراضي المحتلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وصفتها بالـ “مطلعة” قولها إن اهتمام السعودية ودول أخرى بـ “القبة الحديدية” برز خلال العام 2019، في أعقاب ما أسمته “هجوم أنصار الله على المنشآت النفطية لشركة أرامكو”.

المصدر: سبوتنيك