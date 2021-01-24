البيت الأبيض: بايدن وجونسون يبحثان التنسيق المشترك فيما يتعلق بإيران والصين وروسيا

أعلن البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإيران والصين وروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن جونسون “يعول على تعميق العلاقات بين البلدين”. ونشر مساء السبت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تغريدة أعرب فيها عن “السعادة” بعد أن أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. وقالت متحدثة باسم جونسون إن “رئيس الوزراء أبدى ترحيبا حارا بقرار الرئيس بايدن الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ”، مؤكدة أن الزعيمين “جددا التزامهما بتحالف الناتو وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية”، حسب قول المتحدثة.

المصدر: سبوتنيك