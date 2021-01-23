مستشفى الحريري: 95 إصابة جديدة و41 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 21:54

مستشفى الحريري: 95 إصابة جديدة و41 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 8 mins 23 January، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وهو يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 884 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41

– حالات وفاة: 0

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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