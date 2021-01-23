جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء السياج الفاصل قرب موقع #صوفا جنوب قطاع #غزة (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2021 - 21:52

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء السياج الفاصل قرب موقع #صوفا جنوب قطاع #غزة (يونيوز)

منذ 35 mins 23 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة