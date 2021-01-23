جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء السياج الفاصل قرب موقع #صوفا جنوب قطاع #غزة (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 21:52
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اليونان تعيد فتح مقر الإقامة السابق للعائلة الملكية في تاتوي للزيارات وبيع المنتجات الزراعية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء السياج الفاصل قرب موقع #صوفا جنوب قطاع #غزة (يونيوز)
منذ 35 mins
23 January، 2021
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