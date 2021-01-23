بريطانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و 1348 حالة وفاة جديدة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 18:32

بريطانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و 1348 حالة وفاة جديدة (روسيا اليوم)

منذ 5 mins 23 January، 2021
أخبار موقع المنار

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