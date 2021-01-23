بيانات موقع فلايت رادار للملاحة الجوية: توقف الملاحة فوق مطار الرياض وتحويل رحلات كانت ستهبط فيه إلى مطار الدمام (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 14:50
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 57 حالة وفاة و3220 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
د.فراس أبيض: المقلق هو التقارير الواردة من بريطانيا والتي تشير إلى أن بعض طفرات كورونا قد تسبب زيادة في عدد الوفيات
د.أبيض: كلما زاد الوقت المسموح للفيروس للانتشار والتكاثر في المجتمع كلما زاد احتمال ظهور طفرات فتاكة او سريعة الانتشار
د.أبيض: الهدف في لبنان هو استعادة السيطرة على الفيروس
السلطة الفلسطينية تقدم شكوى بالأمم المتحدة ضد حكومة أبو ظبي لخرقها القانون الدولي باستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإجرامي في محيط مدينة حماة يشكل انتهاكاً سافراً لحرمة وسيادة أراضي سورية
مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي: ليس هناك أي تواصل بيننا وبين الإدارة الأميركية الجديدة ولا ننوي القيام بذلك
شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا: إمدادات لقاحنا المضاد لكوفيد-19 الى أوروبا ستكون أقل مما كان متوقعا مبدئيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخنا الحديث بسبب تداعيات جائحة كورونا وجزء من الأمريكيين جائعون
بايدن: 14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم ومهددون بالطرد منها وقطاع التعليم خسر 600 ألف وظيفة
بايدن: خطة الإنقاذ ستحافظ على ملايين الوظائف وستُخرج 12 مليون أمريكي من الفقر وستوفر مساعدات غذائية لعشرات الملايين
مصدر في الخارجية الأميركية لcnn: الوزارة بدأت في مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
اتفاق بين منظمة الصحة العالمية وفايزر-بايونتيك لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا
الحكومة الروسية تعلن نجاعة اللقاح الروسي ضد كل سلالات فيروس كورونا
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: التلقيح ضد كورونا في ايران سيبدأ شهر شباط المقبل
مدينة ووهان تحيي اليوم مناسبة مرور سنة على فرض تدابير عزل صارمة استمرت 76 يوما للحد من فيروس كورونا
تدابير عزل غير مسبوقة في هونغ كونغ جرّاء كوفيد-19 التزامًا بأوّل إغلاق تفرضه السلطات منذ ظهور الفيروس
توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص جدد في فرنسا على خلفية مخطط لاعتداء ضد ماكرون في 2018
ترامب في أول تعليق له بعد مغادرة البيت الأبيض سنفعل شيئا ما لكن لم يحن الوقت لذلك
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بيانات موقع فلايت رادار للملاحة الجوية: توقف الملاحة فوق مطار الرياض وتحويل رحلات كانت ستهبط فيه إلى مطار الدمام (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
23 January، 2021
السعودية
مطار الرياض
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