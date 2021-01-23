كورونا في ايران.. تسجيل 6207 اصابة جديدة و69 حالة وفاة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد “الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و367 الفا و32 شخصا، وبوفاة 69 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و294 شخصا”.

واضافت في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه “تم تسجیل 6 الاف و207 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و367 الفا و32 شخصا؛ من بينهم 4106 شخصا في وضع حرج”.

واوضحت، ان “عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و158 الفا و475 شخصا لغایة الان، ولكن للاسف توفي 69 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و294 شخصا”.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان “ثمانیة ملايين و850 الفا و281 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19″ في انحاء البلاد حتی الان”.

المصدر: وكالة يونيوز