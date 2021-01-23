الصحة الايرانية تسجل 6207 اصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 12:58
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 57 حالة وفاة و3220 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
د.فراس أبيض: المقلق هو التقارير الواردة من بريطانيا والتي تشير إلى أن بعض طفرات كورونا قد تسبب زيادة في عدد الوفيات
د.أبيض: كلما زاد الوقت المسموح للفيروس للانتشار والتكاثر في المجتمع كلما زاد احتمال ظهور طفرات فتاكة او سريعة الانتشار
د.أبيض: الهدف في لبنان هو استعادة السيطرة على الفيروس
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإجرامي في محيط مدينة حماة يشكل انتهاكاً سافراً لحرمة وسيادة أراضي سورية
وزير الخارجية الإيراني: إذا اختار بايدن التخلي عن سياسات ترامب الفاشلة والعودة إلى الإتفاق النووي سنعود إلى التزاماتنا
ظريف: العودة للإتفاق ليست مفتوحة للأبد أمام واشنطن ولا مجال لتفاوض جديد وإذا لم ترفع العقوبات سنزيد التخصيب الشهر المقبل
دراسة انكليزية: عدد كبير من الذين أصيبوا بكورونا يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب قد تكون مرتبطة بالمرض نفسه
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: النسخة الجديدة المتحوّرة من كورونا المستجد قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات
شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا: إمدادات لقاحنا المضاد لكوفيد-19 الى أوروبا ستكون أقل مما كان متوقعا مبدئيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخنا الحديث بسبب تداعيات جائحة كورونا وجزء من الأمريكيين جائعون
بايدن: 14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم ومهددون بالطرد منها وقطاع التعليم خسر 600 ألف وظيفة
بايدن: خطة الإنقاذ ستحافظ على ملايين الوظائف وستُخرج 12 مليون أمريكي من الفقر وستوفر مساعدات غذائية لعشرات الملايين
اتفاق بين منظمة الصحة العالمية وفايزر-بايونتيك لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا
الحكومة الروسية تعلن نجاعة اللقاح الروسي ضد كل سلالات فيروس كورونا
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: التلقيح ضد كورونا في ايران سيبدأ شهر شباط المقبل
مدينة ووهان تحيي اليوم مناسبة مرور سنة على فرض تدابير عزل صارمة استمرت 76 يوما للحد من فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة الايرانية تسجل 6207 اصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 11 mins
23 January، 2021
الصحة الايرانية
ايران
كورونا في ايران
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