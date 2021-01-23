الصحة الايرانية تسجل 6207 اصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 12:58

الصحة الايرانية تسجل 6207 اصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 11 mins 23 January، 2021
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