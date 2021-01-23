الطقس في لبنان غدا الاحد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 12:56

الطقس في لبنان غدا الاحد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة

منذ 43 mins 23 January، 2021
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الاحد صافيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تكون الجليد على ارتفاع 1400م، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد.

– الطقس المتوقع في لبنان
السبت: غائم جزئيا صباحا، يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300م.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع 1400م.
الاثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400م.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 5 الى 18 درجة. فوق الجبال من 2 الى 13 درجة. في الداخل من صفر الى 13 درجة

– الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 الى 65 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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