زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب في عملية عزله ستبدأ في غضون أسبوع بعد 8 فبراير

اعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، تشاك شومير، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستبدأ في غضون أسبوع بعد 8 فبراير.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 كانون الثاني / يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 كانون الثاني / يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

ولكن في وقت سابق من الجمعة قال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه “سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها”، ولافتا إلى أن المحاكمة ستكون “كاملة وعادلة”.

المصدر: روسيا اليوم