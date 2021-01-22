منظمة الصحة العالمية تتفق مع شركة فايزر على تزويدها بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لتقديمها للدول النامية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 20:28
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: النائب باسيل لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقا
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك عملية التأليف
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الدستور يمنح الرئيس حقا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: ليس للرئيس عون أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: قصر بعبدا ينتظر أن يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: إن الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 57 حالة وفاة و3220 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الوزير محمد فهمي: القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال الكامل هو أمر ضروري لاحتواء انتشار الوباء
فهمي: تم توقيف نحو 18 شخصا من الذين أرادوا التحايل على تطبيق منح الإذن بالخروج الذي وضعناه بسرعة قياسية
فهمي: تعديلات أدخلت امس على تطبيق منح أذونات الخروج لضبطه وتحصينه في مواجهة محاولات التشاطر عليه
غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا-الزهراني أهابت بالمواطنين التزام مقررات التعبئة العامة
عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا-الزهراني: القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المنطقة بلغت حدها الأقصى
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يحذر من الاستهتار بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي كورونا
الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة: تعريض المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء محرم شرعاً
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: من يساوم على جوع اللبنانيين ويستثمر بالحصار الخارجي ويترك البلد في فراغ هو خائن
تنظيم داعش الارهابي تبنى الاعتداء الدموي المزدوج الذي استهدف بغداد موقعاً عشرات الشهداء والجرحى العراقيين
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى : التفجير الذي استهدف المدنيين في العراق اجرامٌ موصوفٌ بحقِّ كلِّ العراقيين
الشيخ عبد الامير قبلان: تفجير بغداد نفذته عصابات إرهابية تكفيرية تتحرك بتوجيهات صهيونية خدمة للمخططات الإستعمارية
المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في البحرين أدان الاعتداء الارهابي في العاصمة العراقية بغداد
المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير: يد الإرهاب التكفيريّة لا تعمل من غير توجيهات من واشنطن والإمارات والنظام السعوديّ
القيادي في الجهاد نافذ عزام: الزوال هو مصير كل من حاولوا التآمر وشطب القضية الفلسطينية
ظريف: إذا اختار بايدن التخلي عن سياسات ترامب الفاشلة والعودة إلى الإتفاق النووي سنعود إلى تنفيذ التزاماتنا
دراسة انكليزية: عدد كبير من الذين أصيبوا بكورونا يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب قد تكون مرتبطة بالمرض نفسه
عدد قياسي للإصابات والوفيات بكوفيد-19 في المكسيك ووفاة حوالى 1803 شخص في الساعات ال24 الماضية
معهد روبرت كوخ: أكثر من خمسين ألف شخص توفوا بكوفيد-19 في ألمانيا منذ بداية الوباء
المجر تعلن أنها ابرمت اتفاقا لشراء كميات كبيرة من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19
كوبا تسعى إلى تطوير أول لقاح مضاد لكورونا في أميركا اللاتينية
السلطات الروسية تعتقل عددا من أنصار أليكسي نافالني محذرة من أن أي تظاهرة غير قانونية "ستقمع"
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
منظمة الصحة العالمية تتفق مع شركة فايزر على تزويدها بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لتقديمها للدول النامية
منذ 1 ساعة
22 January، 2021
كورونا في العالم
لقاح فايزر
منظمة الصحة العالمية
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