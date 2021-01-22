منظمة الصحة العالمية تتفق مع شركة فايزر على تزويدها بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لتقديمها للدول النامية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 20:28

منظمة الصحة العالمية تتفق مع شركة فايزر على تزويدها بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لتقديمها للدول النامية

منذ 1 ساعة 22 January، 2021
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