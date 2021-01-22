الأمن الداخلي أعلن عن أعداد الاصابات بكورونا في السجون اللبنانية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الجمعة عن أعداد الاصابات بوباء كورونا في مختلف السجون.

وقال البيان “وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى /650/ حالة من أصل العدد الإجمالي /668/ حالة إيجابية”.

وتابع البيان “في سجن حلبا تشخيص /10/ حالات ايجابية فيما تماثلت/3/ حالات للشفاء”، واضاف “في نظارة فصيلة القبة، كل الحالات تماثلت للشفاء”، ولفت الى انه “في سجن زغرتا، تم تشخيص /10/ حالات ايجابية”، واشار الى انه “في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود حالتين إيجابيتين”، وقال “أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أُجريت فحوصات تبين وجود /6/ اصابات بكورونا”.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام