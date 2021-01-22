إدارة بايدن تعلن استعدادها العمل بشأن القضايا المتعلقة بالصين وإيران وروسيا

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، جيك سوليفان الجمعة، عن استعداد الإدارة الأميركية الجديدة للعمل مع المسؤولين الأوروبيين بشأن القضايا المتعلقة بالصين وإيران وروسيا.

وجاء في بيان مجلس الأمن القومي، “شدد سوليفان مع الشركاء الأوروبيين على نية إدارة بايدن تعزيز التحالفات عبر الأطلسي وأكد من جديد استعدادها للعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن القضايا ذات الأولوية المشتركة بما في ذلك تلك المتعلقة بالصين وإيران وروسيا”. وذكر البيان، أن سوليفان تحدث يوم أمس، عبر الهاتف، مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وخلال المحادثة مع ممثل اليابان، ناقش سوليفان الاستجابة المشتركة لفيروس كورونا المستجد والصين وكوريا الشمالية.

هذا وأدى جو بايدن، يوم أول أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية.

المصدر: سبوتنيك