مصدر عسكري سوري : العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف محافظة #حماة أسفر عن إستشهاد عائلة من 4 أفراد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 10:20

مصدر عسكري سوري : العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف محافظة #حماة أسفر عن إستشهاد عائلة من 4 أفراد

منذ 41 mins 22 January، 2021
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