أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-01-2021

الأخبار

الخناق يشتد حول الحاكم

«تحويلات سلامة»: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في «غسل الاموال»

مافيا الدواء تبتزّ الصيادلة والمرضى

‫خميس بغداد الدامي: انتعاش آمال وَرَثَة الاحتلال

النهار

أزمة الدواء: نقص حاد… وعجز رسمي

اللواء

تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات

موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله

الجمهورية

الحريري راسل عون متجاوزاً الفيديو

بايدن: لحجر الوافدين جواً

حراكان معنوي وعملاني يتجاذبان التأليــف..وكورونا يمدد الاقفال اسبوعين

الديار

الحريري المحاصر بالتشدد السعودي: العهد انتهى «مش شغلتي تعويم باسيل»

نصائح فرنسية بعدم انتظار استراتيجية بايدن… وبكركي ترفض «المغامرات»

تمديد الاقفال العام بعد خروج «كورونا» عن السيطرة… وسلامة الى سويسرا

البناء

تفجيران انتحاريّان يهزّان بغداد… و«القومي»: دليل على تكامل الاحتلال والإرهاب

تمديد الإقفال إلى 8 شباط… ودعوات للتحسب لـ14 شباط وغلطة الأعياد

سلامة أمام عويدات وجواب ناقص… والمستشفيات الخاصة 20% فقط لكورونا

المصدر: صحف