مصادر: زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينوي أن يطلب من الديمقراطيين تأجيل محاكمة ترامب

قالت قناة “CBS” إن زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، ينوي تقديم اقتراح لزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، لتأجيل محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأوضحت “CBS”، استنادا إلى “مصادر متعددة مطلعة على الخطة”، أن ماكونيل عرضها على السيناتورات الجمهوريين الخميس خلال مؤتمر عبر الهاتف، مشيرة إلى أن المقترح يكمن في تأجيل بدء محكمة ترامب في إطار عملية المساءلة إلى فبراير، ما سيمنح طرفي الدفاع والاتهام أسبوعا إضافيا على الأقل للاستعداد.

وماكونيل، الذي بات يمثل الأقلية مع بدء هيمنة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لا يتمتع بحق اتخاذ القرار النهائي حول موعد بدء المحاكمة، ما يعني أن تبني الخطة يتطلب موافقة من قبل شومر.

المصدر: وكالات