المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير: يد الإرهاب التكفيريّة تطال بغداد خدمة لأجندات الاستكبار

قال المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير “ببالغ الحزن والألم تلقّينا خبر التفجير الانتحاريّ الإرهابيّ الذي وقع صباح اليوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقيّة بغداد”.

واضاف المجلس في بيان اليوم/ تعقيباً على التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، انه “لا شكّ في أنّ يد الإرهاب التكفيريّة لا تعمل من غير توجيهات إقليميّة ودوليّة من رعاتها الأصليّين الذين أنشأوها وغذّوها ودرّبوها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكيّة والإمارت والنظام السعوديّ”. ودان المجلس السياسيّ هذه الجريمة الإرهابيّة النكراء والجبانة، وقدّم خالص العزاء والمواساة معلناً تضامنه مع عوائل الشهداء الذين سقطوا اليوم.

المصدر: يونيوز