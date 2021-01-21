الخارجية السورية: تفجير بغداد يظهر الحاجة إلى تضافر الجهود لمكافحة الارهاب

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء مؤكدة أن هذه الاعتداءات تظهر مجدداً الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن دمشق “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين”، وأضاف المصدر”أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة تظهر مجدداً الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب حتى القضاء على هذه الآفة بشكل كامل والتي تشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وختم المصدر بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها وتعاطفها الكامل مع العراق الشقيق إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى قيادة وشعب العراق الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: وكالة سانا