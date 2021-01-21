مستشفى الحريري: 95 شخصاً مصاباً بكوورنا موجودين للمتابعة

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 406 فحوص. | عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95. | عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22 | عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3 | – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 879 حالة شفاء | عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2 | عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41 | حالات وفاة: 1

المصدر: الوكالة الوطنية