مستشفى الحريري: 95 شخصاً مصاباً بكوورنا موجودين للمتابعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 23:30

مستشفى الحريري: 95 شخصاً مصاباً بكوورنا موجودين للمتابعة

منذ 53 mins 21 January، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 406 فحوص. | عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95. | عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22 | عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3 | – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 879 حالة شفاء | عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2 | عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41 | حالات وفاة: 1

المصدر: الوكالة الوطنية

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