الحسنية استنكر التفجير الارهابي ببغداد: يثبت التنسيق بين داعش والعدو الصهيوني والاحتلال الأميركي

استنكر رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان وائل الحسنية التفجير الارهابي المزدوج الذي وقع العاصمة العراقية بغداد.

وقال الحسنية الخميس إن “مؤشر هذا التصعيد بدا واضحا من خلال العقوبات الأميركية على قيادات الحشد الشعبي العراقي الذي يخوض حرب الدفاع عن أرض العراق كتفا إلى كتف مع جيش العراق الأبي”.

ورأى الحسنية ان “عملا إرهابيا بهذا الحجم يثبت أن هناك تنسيقا وتكاملا بين تنظيم داعش الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي”.

وأشار الحسنية إلى أن “التفجيرات الارهابية التي ضربت العراق اليوم تحمل تواقيع حلف رعاة الارهاب وداعميه والرد عليها بالمزيد من الاصرار على طرد الاحتلال ودحر الارهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام