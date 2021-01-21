“الجهاد”: الزوال هو مصير كل من حاولوا التآمر وشطب القضية الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين نافذ عزام أن مصير كل من حاولوا التآمر وشطب القضية الفلسطينية إلى زوال. ودعا “من انساقوا إلى وحل التطبيع مع المحتل الإسرائيلي، أن يعودوا إلى رُشِدهم”.

وقال عزام الخميس “دونالد ترامب حاول على مدار 4 سنوات قتل القضية الفلسطينية وتركيع الشعب الفلسطيني وممارسة أقصى الضغوط على كل من يدعم الشعب الفلسطيني وينصره في حقه باسترداد أرضه والنتيجة أن فلسطين وقضيتها باقية ومناصروها مستمرون”.

واضاف عزام “لعل إيران مثال واضح، في المقابل دونالد ترامب يذهب، وهو مهدد بالمُحاكمة كمُجرِم وكمُحَرِض على العنف في بلده وكخطر على الديمقراطية الأمريكية”، وتابع “هذا مصير كل طاغية وكل مستبد وكل ظالم ونحن نزداد يقينا وثقةً بأن الحق تبارك وتعالى لن يخذلنا وسينصرنا”.

المصدر: فلسطين اليوم