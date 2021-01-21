التحكم المروري: قتيل وجريحان نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على الطريق البحرية #خلدة باتجاه #الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 21 2021 - 21:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
المجلس الاعلى للدفاع يمدد الاقفال العام في لبنان الى 8 شباط المقبل مع نفس الإجراءات
المجلس الأعلى للدفاع: الطلب الى الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية
الرئيس ميشال عون: التجاوب مع قرار الإغلاق كان إيجابيا وعاليا لكن اعداد الإصابات والوفيات بارتفاع لذا قررنا تمديد الإقفال
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: نسعى لزيادة عدد الأسرة الخاصة بعناية المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات
رئيس لجنة الصحة النيابية: طلبنا ما يقرب الـ6 ملايين لقاح وسنلقح 3 ملايين لبناني وعلينا تلقيح كل الجنسيات في لبنان
النائب عاصم عراجي: أهم ما في خطة اللقاحات الحصول على مناعة مجتمعية للتمكن من السيطرة على الوباء واللقاحات ستكون متنوعة
النائب إبراهيم الموسوي: طلبنا من الجهات الصحية إدراج السجناء كأولوية في لائحة من يتلقون اللقاحات بشكل مبكر
النائب علي المقداد: اللقاح سيصل الى لبنان خلال النصف الأول من شهر شباط وسيصل أسبوعياً 25 إلى 30 ألف لقاح
الصحة اللبنانية: تسجيل 67 حالة وفاة و4594 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مدعي عام التمييز يستمع لحاكم مصرف لبنان بناء على طلب سويسرا بالتحقيق معه في حوالات مالية باسمه وباسماء مقربين منه
وزارة الصحة العراقية: 32 شهيدا و110 جرحى في التفجير الإرهابي المزدوج بساحة الطيران في العاصمة بغداد
المرجع السيد علي السيستاني: ندعو الاجهزة الامنية لبذل الجهود لحفظ الامن وافشال خطط الأعداء المتربصين بالشعب
الرئيس العراقي برهم صالح يدين الجريمة الإرهابية معتبراً أنها تأتي في سياق استهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة
رئيس هيئة الحشد الشعبي: محاولات الإرهاب الخائبة لن تنال من عزيمة شعبنا وقواتنا لن تسمح أن تكون مدننا مستباحة مجددا
حزب الله يدين بشدة التفجير الارهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى
حزب الله: من المريب حقا عودة التفجيرات الى الساحة العراقية خصوصا مع تصاعد المطالبة بخروج قوات الاحتلال الامريكي
حزب الله: الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ورفضهم للاحتلال الامريكي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري اتصالا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مستنكرا التفجير الارهابي في بغداد
وزير الخارجية الايراني: العمليات الارهابية في العراق تتقاطع مع اهداف نتنياهو في مرحلة تنصيب بايدن ورحيل ترامب
محمد جواد ظريف: تفجيرات بغداد تهدف لاستدراج رئيس امريكي جديد الى فخ المواجهات في المنطقة وهذا ما تريده "اسرائيل"
المكتب السياسي لأنصار الله يدين تفجير بغداد: التفجيرات ورقة امريكية تستخدمها لتنفيذ مصالحها في اكثر من بلد عربي واسلامي
بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين بشدة التفجيرات في بغداد وتؤكد أنها لن تضعف مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار
الناطق الرسمي لأنصار الله: ندين بشدة التفجير الدامي الإجرامي في بغداد ونؤكد حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره
الأمم المتحدة: الولايات المتحدة ستعود رسميا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ في 19 شباط المقبل
هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر تضرب قبرص ويشعر بها سكان الساحل اللبناني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: قتيل وجريحان نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على الطريق البحرية #خلدة باتجاه #الناعمة
منذ 2 ساعة
21 January، 2021
عاجل
طريق خلدة البحرية
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}