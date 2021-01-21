روسيا: نأمل في اتباع إدارة بايدن نهجاً أكثر توازناً وعدم تصعيد المواجهة 

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تتبع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، نهجا أكثر توازنا في العلاقات مع روسيا مع وقف تصعيد المواجهة بين الطرفين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، “نأمل في اتباع الفريق الجديد الذي وصل إلى البيت الأبيض نهجا أكثر توازنا دون مواصلة تصعيد المواجهة المفرطة، التي لسنا مسؤولين عنها، في العلاقات الروسية الأمريكية”. كما أكدت زاخاروفا أن روسيا تتوقع من “الزملاء الأمريكيين” ردا على المقترحات الموجودة على طاولة المفاوضات أو المبادرات التي تقدمت بها موسكو مؤخراً.

وأوضحت المسؤولة أن “هذه المقترحات تشمل إنشاء مجلس عمل استشاري على مستوى الخبراء، وإقرار بيان مشترك حول منع نشوب أي حرب نووية وضرورة تعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وتبادل الطرفين رسائل تتضمن تحمل التزامات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، وإطلاق محادثات ثنائية على مستوى الخبراء حول الأزمة الليبية، وعقد اجتماع لرباعية الوسطاء الدوليين حول التسوية في الشرق الأوسط على مستوى وزاري”.

وتولى الديمقراطي بايدن منصب الرئيس الأمريكي الـ46 يوم 20 يناير ليحل محل سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي استمر خلال فترة ولايته تفاقم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على أصعدة كثيرة. وسبق أن اعتبر الكرملين أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أسوأ حالاتها منذ 3 عقود.

المصدر: روسيا اليوم