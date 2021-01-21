إغلاق المدخل الشمالي لمخيم البداوي بعد تفشي الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 16:36

إغلاق المدخل الشمالي لمخيم البداوي بعد تفشي الفيروس

منذ 26 mins 21 January، 2021
إغلاق المدخل الشمالي لمخيم البداوي بعد تفشي الفيروس
لبنان

قررت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي، في بيان، “إغلاق المدخل الشمالي للمخيم بالكامل والسماح فقط لحالات الطوارىء بالدخول والخروج من المدخل الجنوبي فقط، وقد تم تكليف القوة الأمنية المشتركة بتنفيذ القرار بدءا من صباح اليوم ، تنفيذا لإجراءات الإغلاق الشامل وحفظا للصحة العامة في ضوء نتائج فحوصات فيروس كورونا يوم أمس”.

وأكد البيان أن “الفصائل واللجنة الشعبية والقوة الأمنية المشتركة ستقوم بجولة على المحال التجارية لتأكيد الإلتزام لقرار الإغلاق المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، إستكمالا للجولة الصحية التي نفذتها اللجنة الصحية واللجنة الشعبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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