إغلاق المدخل الشمالي لمخيم البداوي بعد تفشي الفيروس

قررت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي، في بيان، “إغلاق المدخل الشمالي للمخيم بالكامل والسماح فقط لحالات الطوارىء بالدخول والخروج من المدخل الجنوبي فقط، وقد تم تكليف القوة الأمنية المشتركة بتنفيذ القرار بدءا من صباح اليوم ، تنفيذا لإجراءات الإغلاق الشامل وحفظا للصحة العامة في ضوء نتائج فحوصات فيروس كورونا يوم أمس”.

وأكد البيان أن “الفصائل واللجنة الشعبية والقوة الأمنية المشتركة ستقوم بجولة على المحال التجارية لتأكيد الإلتزام لقرار الإغلاق المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، إستكمالا للجولة الصحية التي نفذتها اللجنة الصحية واللجنة الشعبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام