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January 21 2021 - 10:50

تخت روانجي: عهد فارضي الضغوط القصوى انتهى

منذ 35 mins 21 January، 2021
سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي
ايران - عربي وإقليمي

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان عهد الذي كانوا يفخرون بسياسة “الضغوط القصوى” على أمل اركاع إيران قد بلغ نهايته.

جاء ذلك في تغريدة كتبها تخت روانجي الاربعاء تعليقا على انتهاء فترة حكومة ترامب وفريقه المعادي لايران الذين فرضوا الضغوط القصوى على الشعب الايراني لارغامه على الرضوخ والاستسلام.

واضاف السفير الايراني الدائم لدى المنظمة الدولية: “لا يمكن تجاهل حقيقة ايران وان كل المحاولات الرامية لاضعافها قد باءت بالفشل”.

وتابع قائلا: “هل ستاخذ الحكومة الاميركية الجديدة العبرة من العداء والجهل والهزائم الماضية؟ الزمن هو الذي سيحكم”.

المصدر: وكالة ارنا

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