تخت روانجي: عهد فارضي الضغوط القصوى انتهى

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان عهد الذي كانوا يفخرون بسياسة “الضغوط القصوى” على أمل اركاع إيران قد بلغ نهايته.

جاء ذلك في تغريدة كتبها تخت روانجي الاربعاء تعليقا على انتهاء فترة حكومة ترامب وفريقه المعادي لايران الذين فرضوا الضغوط القصوى على الشعب الايراني لارغامه على الرضوخ والاستسلام.

واضاف السفير الايراني الدائم لدى المنظمة الدولية: “لا يمكن تجاهل حقيقة ايران وان كل المحاولات الرامية لاضعافها قد باءت بالفشل”.

وتابع قائلا: “هل ستاخذ الحكومة الاميركية الجديدة العبرة من العداء والجهل والهزائم الماضية؟ الزمن هو الذي سيحكم”.

المصدر: وكالة ارنا