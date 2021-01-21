ظريف: ترامب وبومبيو ذهبا مفضوحين الى مزبلة التاريخ

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى نهاية ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب. وقال ان ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ذهبا مفضوحين الى مزبلة التاريخ.

وفي تصريح ادلى به الاربعاء، اشار ظريف الى العمل الارهابي الذي ارتكبته ادارة ترامب باغتيالها القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني والشعب الايراني الذي تحمل الالم والمعاناة بسبب الحظر الاميركي، قائلاً “لكن ستظل ساطعة ذكرى القائد سليماني وآلاف الافراد الذين قتلوا او تضرروا او جاعوا بسبب ارهاب الدولة والارهاب الاقتصادي الذي فرضه ترامب وجرائمه التي ارتكبها ضد الانسانية”.

واضاف وزير الخارجية الايراني: “ربما يكون الافراد (المسؤولون) الجدد في واشنطن قد ادركوا هذا الامر”.

المصدر: وكالة ارنا