البيت الأبيض: بايدن يعتزم مناقشة مسألة إيران مع الحلفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 03:36

البيت الأبيض: بايدن يعتزم مناقشة مسألة إيران مع الحلفاء

منذ 41 mins 21 January، 2021
أخبار موقع المنار

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