بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة الأراضي الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 03:36

بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة الأراضي الأمريكية

منذ 55 mins 21 January، 2021
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