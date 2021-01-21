#بالصور من مناورات الاقتدار 99 الايرانية في سواحل #مكران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 02:00

#بالصور من مناورات الاقتدار 99 الايرانية في سواحل #مكران

منذ 43 mins 21 January، 2021
ايران - عربي وإقليمي

المصدر: مواقع

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