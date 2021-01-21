بايدن يدخل إلى البيت الأبيض

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى البيت الأبيض، بعد حفل تنصيبه رئيسا في حفل أقيم في مبنى الكابيتول.

وقبل وصوله إلى البيت الأبيض بقليل، ترجل بايدن وعائلته من سيارة الليموزين التي نقلتهم من الكابيتول وساروا جميعا باتجاه المقر الرئاسي، الذين سيكون منزلهم للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان في استقبالهم أفراد من الجيش.

وتوقف بادين وألقى التحية على عمدة واشنطن ميوريل باوزر، كما ألقى التحية على أحد الصحافيين قائلا: “استمر في ما تفعله”.

وبعد دقائق، ترجلت نائبة الرئيس كامالا هاريس وعائلتها من سيارتهم ومشوا معا باتجاه البيت الأبيض ودخلت برفقة زوجها إلى مبنى المكتب التنفيذي.

المصدر: سي ان ان