#بايدن يدخل #البيت_الأبيض وسط استقبال رسمي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 00:28

#بايدن يدخل #البيت_الأبيض وسط استقبال رسمي

منذ 2 ساعة 20 January، 2021
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