الرئيس الفلسطيني مهنئاً جو بايدن: نتطلع إلى العمل سوياً من أجل السلام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 21:10

الرئيس الفلسطيني مهنئاً جو بايدن: نتطلع إلى العمل سوياً من أجل السلام

منذ 30 mins 20 January، 2021
أخبار موقع المنار

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