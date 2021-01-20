بايدن يوقع 3 مراسيم رئاسية في الكونغرس تتعلق بإعلان يوم التنصيب والتعينات الوزارية ومناصب فرعية بالوزارات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 21:10

بايدن يوقع 3 مراسيم رئاسية في الكونغرس تتعلق بإعلان يوم التنصيب والتعينات الوزارية ومناصب فرعية بالوزارات

منذ 37 mins 20 January، 2021
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