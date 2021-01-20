حماس: لا أسف على رحيل ترامب والمطلوب من بايدن تصحيح المسارات التاريخية الامريكية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فوزي برهوم، اليوم الاربعاء، أنه لا أسف على رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإدارة الأمريكية، كونه المُصَدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم.

واعتبر برهوم، في تصريح صحفي، أن ترامب الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على الشعب وتصفية قضيته.

أوضح أن المطلوب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة لشعب الفلسطيني، وإرساء مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين، وضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديموقراطية.

المصدر: فلسطين اليوم