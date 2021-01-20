بايدن: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب وسننتصر وسنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ادائه قسم اليمن، الى “اننا سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا ودستورنا يضمن لنا التعافي السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا، والبلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب، نحن شعب جيد وعلى مر السنوات اجتزنا أشواطا طويلة وسنواصل المسار رغم الصعاب”.

وقال: “فيروس كورونا أزهق الكثير من أرواح الأميركيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة وسنواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب والتحديات وسننتصر عليها”. اضاف: “ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم، وصوت الشعب الأميركي سمع واحترم، واليوم نحتفي بانتصار قضية الديمقراطية” وتابع: “يمكننا أن نوحد أميركا ونجعلها قوية مجددا وسنتصدى للغضب والتطرف بالوحدة وإذا عملنا معا سنؤكد أننا لن نخذل أميركا لذلك دعونا نبدأ بهمة جديدة وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين ونتعهد بحماية دستورنا والدفاع عن الحقيقة وهزم الأكاذيب” وختم: “العالم ينظر إلينا وإلى ما نفعله، وسنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن وسنعود إلى ريادة العالم، والأمة الأميركية ستظل مشعلا للديمقراطية في العالم”.

المصدر: مواقع