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January 20 2021 - 19:36

اليمن: وقفة شعبية بصنعاء دعما لأنصار الله وتنديدا بالممارسات الاميركية

منذ 17 mins 20 January، 2021
وقفة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

نظمت وقفة احتجاجية في العاصمة اليمنية صنعاء الاربعاء تنديدا بالممارسات الاميركية وآخر القرار باعتبار أنصار الله “منظمة إرهابية”.

وأكد المشاركون في الوقفة على “رفضهم للقرار الأمريكي”، وشددوا أن “أمريكا راعية الإرهاب ومصدره ومنبعه وتمارس أبشع أشكال الإرهاب بحق الشعوب والدول”، وأشاروا الى أن “الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني وتحالف العدوان يمارسون إرهاباً بحق الشعب اليمن من خلال شن الحرب والعدوان منذ ست سنوات”.

ولفت المشاركون الى أن “الشعب اليمني وفي المقدمة أنصار الله يشكلون جبهة قوية وحاجزا منيعًا أمام الأطماع الأمريكية والمصالح الصهيونية”، وتابعوا أن “القرار الأمريكي لن يزيد شباب اليمن والرياضيين وكافة الأحرار إلا شموخا وصمودا في مواجهة مشاريع الهيمنة وقوى الاستكبار العالمي”.

المصدر: موقع انصار الله

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