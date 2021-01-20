بايدن: أميركا خرجت أقوى بعد الاختبار وسنصلح تحالفاتنا في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 19:36

بايدن: أميركا خرجت أقوى بعد الاختبار وسنصلح تحالفاتنا في العالم

منذ 25 mins 20 January، 2021
أخبار موقع المنار

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