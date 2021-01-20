بايدن :علينا ان نرفض ثقافة التلاعب والتضليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 19:36
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الرئيس الامريكي جو بايدن: سنصدر 17 أمراً رئاسياً للتراجع عن تدابير اتخذها دونالد ترامب تتعلق بالهجرة والإتفاقيات الدولية
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رويترز: سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الاسبانية مدريد
الأمم المتحدة: 43 قتيلا على الاقل جراء غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
بكين تعلن عن إغلاق 5 مجمعات سكنية في داشينغ إحدى ضواحي جنوب العاصمة بعد رصد عدة حالات إصابة بكورونا منها بالنسخة الجديدة
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التحكم المروري في لبنان: طريق ضهر البيدر _طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة: ندعو الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالتقدّم الملموس في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بايدن :علينا ان نرفض ثقافة التلاعب والتضليل
منذ 29 mins
20 January، 2021
بايدن
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