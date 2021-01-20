الأمم المتحدة: مقتل 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 17:54

الأمم المتحدة: مقتل 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ 44 mins 20 January، 2021
غرق مهاجرين
الامم المتحدة

قالت الأمم المتحدة إن “43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين”.

وذكرت “المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين” وهما وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء أن “43 مهاجرا على الأقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا الثلاثاء بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام”.

واضاف البيان ان “خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ”.

المصدر: روسيا اليوم

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